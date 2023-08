Suspeito de arrombamento cai de prédio e vai "mancando" para hospital

A polícia prendeu, dentro de um hospital, o homem que aparece em um vídeo caindo do primeiro andar de um estabelecimento comercial, no Centro da cidade de Ruy Barbosa, na Chapada Diamantina. De acordo com a polícia, o suspeito invadiu o escritório e no momento da fuga terminou se desequilibrando e caindo no asfalto.



No vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver o momento exato da queda. Ele levanta com dificuldade e pede ajuda a um motorista, que não presta o socorro. Ainda segundo a polícia, o suspeito foi andando, com dificuldade, até uma unidade de saúde, onde deu entrada com escoriações nos braços e pernas.

Após o proprietário do estabelecimento perceber o arrombamento e entregar para a polícia o vídeo da queda, os policiais foram até o hospital onde o suspeito deu entrada e confirmou que o homem que tinha dado entrada durante a madrugada se tratava do mesmo que aparecia nas imagens. O homem foi preso logo após receber alta médica.

Divulgação