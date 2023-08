Veículos roubados em São Paulo e no Espírito Santo são recuperados

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado que estava circulando com placas clonadas. A abordagem ocorreu durante fiscalização no Km 157 da BR 101, no município de Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia.

Ao realizar uma fiscalização minuciosa no veículo, a equipe policial constatou que os elementos identificadores do veículo estavam adulterados. Após uma análise foi possível identificar o veículo original, que tinha registro de roubo no município de Cariacica, no Espírito Santo. O motorista foi apresentado na delegacia. A abordagem aconteceu na sexta-feira, 11.

Em outra abordagem, a PRF recuperou, na tarde de sábado, 12, um veículo com registro de roubo. A ação foi registrada no Km 800 da BR 242, próximo ao município baiano de Barreiras.

Durante a abordagem, os policiais rodoviárias federais notaram que os o veículo tinha sido adulterado. Após realizar a identificação, foi possível identificar o carro original que possuía ocorrência de roubo registrada na cidade de São Paulo.

Questionado, o responsável alegou que era vendedor de veículos usados e que tinha adquirido o carro há cerca de 3 meses. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil lde Barreiras. O proprietário do veículo já foi informado.