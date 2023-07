Após boatos, PF nega prisão do vocalista da banda ‘Arriba Saia’

Após a divulgação das informações de que o vocalista da banda Arriba Saia, Rony Brasil, teria sido preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a Polícia Federal (PF) negou que tenha feito qualquer abordagem ao grupo de forró.

Segundo as informações iniciais, o motivo da apreensão estaria em decorrência ao sucesso da música que carrega o nome do magistrado. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o suposto cantor aparece dentro do ônibus da banda com um carro em frente ao veículo com sirenes ligadas.

“A gente não sabe bem o que fazer, porque uma situação dessa, eu acho que a música não aflige ninguém, né? Sei lá. Mas fazer o que né? Então não vamos contrariar a ordem. Ordem é ordem. Mandado é mandado. Mandou prender a gente vai, fazer o quê?”, afirma no vídeo.

A assessoria da banda informou que Rony não vai se manifestar sobre o assunto, mas disse que houve um "mal entendido" e que existe uma determinação para remoção da música em até 24h. Por fim, foi dito que um clipe da canção estaria sendo gravado e que a equipe jurídica da Arriba Saia está tomando as devidas providências.

Em nota, a PF negou que tenha sido feita qualquer detenção do vocalista ou operação ao ônibus da banda. Segundo as forças policiais, Rony Brasil compareceu ao Posto Avançado da PF, em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira, para solicitar informações e, logo em seguida, deixou as instalações do órgão.



Procuradas para esclarescimento, as polícias Civil e Militar também afirmaram que são inverídicas as informações prestadas pela equipe de comunicação da banda e que nenhuma ocorrência foi registrada sobre o caso.

Vídeo:

