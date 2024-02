Após morte de criança indígena, Defensoria vai entrar com processo | A TARDE

Uma criança venezuelana, de dois anos, morreu nesta terça-feira, 23, no Hospital da Criança, em Feira de Santana. Diante disso, a Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE/BA , que tinha alertado sobre o estado de saúde, vai entrar com uma ação civil pública com o objetivo de pedir reparação de danos para a mãe da vítima.

Desde 2020, quando chegaram na Bahia, a Defensoria está dando suporte aos imigrantes refugiados. No mês passado, havia denunciado a desidratação, desnutrição e suspeita de pneumonia aos quais as crianças estavam expostas. Atualmente, os indígenas venezuelanos da etnia Warao residem em uma vila no bairro Mangabeira.

De acordo com o defensor público Maurício Moitinho, a morte é um trágico exemplo da omissão do Município na prestação das políticas públicas de atenção básica.

“Estamos falando da morte de uma criança que é brasileira, feirense, filha de pais Waraos, nascida aqui no Brasil, e que após 42 dias internada, sai de lá desta forma trágica. Noticiamos a internação dela e de mais duas crianças em dezembro. Poucas semanas antes, um adulto havia falecido com suspeita de pneumonia”, disse Moitinho.

Dos 52 Waraos que residem atualmente na vila, 40 são crianças. A Defensoria já havia instaurado um Procedimento de Apuração de Dano Coletivo – Padac para verificar a situação precária de subsistência que os refugiados se encontravam, e denunciou que não estavam recebendo auxílio-aluguel e já não recebiam cestas básicas da Prefeitura de Feira de Santana há meses.