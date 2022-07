Homem é preso em flagrante com dinheiro falso

Um homem foi preso em flagrante com dinheiro falsificado, nesta quinta-feira (21), no município de Itapicuru. Segundo informações da Polícia Civil, as notas falsas eram adquiridas pela internet e encaminhadas via Correios para a casa do investigado.

De acordo com a polícia, o homem tentava circular a quantia de R$ 1 mil no comércio local. “Trocamos informações com a Polícia Federal e a empresa de correspondências. No momento da entrega do envelope, prendemos o homem em flagrante pelo crime federal de moeda falsa, que tem pena de reclusão de até 12 anos”, explicou o coordenador da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), delegado Fábio Silva.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) e passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ele está custodiado na unidade policial à disposição do Poder Judiciário.