Homem é preso em Serrinha suspeito de matar a própria mãe

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi preso na tarde desta quinta-feira, 17, suspeito de matar a própria mãe na zona rural de Serrinha, no Nordeste da Bahia. Um adolescente, suspeito de participação no crime, também foi apreendido.

Segundo informações do Calila Notícias, a vítima, identificada como Ivani Sena de Andrade, de 42 anos, foi encontrada morta, com marcas de violência, embaixo de uma árvore no povoado de Lagoa Seca por volta das 5h da manhã.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo para necropsia. A suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada na noite anterior.

O filho de Ivani contou à polícia que o adolescente teria cometido o crime depois de tentar ter relações sexuais com sua mãe. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Serrinha.