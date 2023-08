Idoso condenado por estupro é preso após bater carro na Bahia

Um idoso de 72 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal após o carro que ele estava se envolver em um acidente na BR 242, em Seabra, na Chapada Diamantina. O acusado foi condenado pelo crime cometido em São Paulo.

De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando receberam um chamado para atender uma batida envolvendo o veículo Fiat/Uno Mille, com placa de Cotia, em São Paulo. Após a identificação dos ocupantes, os policiais confirmaram através de pesquisa nos sistemas que um deles possuía um mandado de prisão, expedido pela Comarca de Ibiúna do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Para os policiais, o foragido alegou inocência. Ele confirmou que tinha conhecimento da acusação do crime de estupro e informou que após a condenação foi orientado deixar São Paulo e retornar para a Bahia. O idoso que trabalha como pedreiro foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para o registro da prisão.