Jovem é morto enquanto comprava pão em cidade baiana

Um jovem identificado como Felipe Silva Souza, de 22 anos, foi morto a tiros enquanto comprava pão na manhã de sábado, 22. O estabelecimento fica na Rua Filadélfia, em bairro Parque Getúlio Vargas, na cidade baiana de Feira de Santana.

Os disparos atingiram a região da cabeça, face e ombro da vítima. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os autores do crime foram dois homens não identificados. Eles estavam em uma motocicleta.

A Polícia Civil da Bahia fez a perícia no local e realiza as investigações para descobrir os autores e as circunstâncias que estão relacionadas com o crime na cidade baiana.