Mulher é interceptada ao entrar na Bahia com R$ 210 mil em cocaína

Uma mulher foi encontrada com sete quilos de cocaína durante um bloqueio policial na BA-009, na cidade de Conde. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ela saiu de Aracaju, capital de Sergipe, com a droga, que valia cerca de R$ 210 mil.

O flagrante foi feito pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da 1ª Companhia (Simões Filho), em frente ao posto da unidade. Conforme o comandante da equipe, capitão Jorge Lopes, a suspeita viajava em um veículo de transporte por aplicativo, e o entorpecente estava no porta-malas do veículo.

“O nervosismo dela ao ser abordada indicou que algo estava errado. Solicitamos que o motorista abrisse o porta-malas do carro e, assim que percebemos um volume estranho na mala, abrimos e encontramos os entorpecentes e duas armas”, relatou. A polícia não esclareceu se houve envolvimento do motorista no crime.

Foram encontrados ainda uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver de numeração 45, 22 cartuchos de mesma numeração, R$ 6,2 mil, provenientes do tráfico de drogas, joias e um celular.

Todo material suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Conde. A mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.