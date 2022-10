Papagaios transportados em caixa de papelão são resgatados na BR-324

Dois papagaios transportados em uma caixa de papelão, dentro de uma caminhonete, foram resgatadas pela polícia na terça-feira, 25, da BR-324, trecho de Riachão do Jacuípe, cidade no nordeste baiano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os animais foram encontrados no veículo durante abordagem no Km 436 da rodovia. Durante a vistoria no veículo, os policiais também encontraram uma porção de maconha.

O motorista informou aos agentes que as aves foram capturadas no estado do Piauí e estava levando-as para seu sítio. Ele também disse que não tinha autorização de órgão ambiental para a criação da espécie.

A PRF informou que o motorista deve responder por crime contra o meio ambiente e por porte de droga para consumo. As araras foram encaminhadas para receber cuidados em órgão de proteção ambiental, que não teve o nome detalhado.