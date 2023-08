PF cumpre mandados contra suspeito de vender pornografia infantil

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal durante a 2ª fase da Operação Pura Maldade deflagrada na manhã desta quarta-feira, 2, na cidade de Ribeira do Pombal/BA. A ação teve como objetivo o combate a pornografia infantil no interior da Bahia.

Durante as buscas domiciliar, a PF apreendeu dispositivos cibernéticos relacionados à comercialização de pornografia infantil.

Segundo a PF, o suspeito foi identificado como responsável pela venda de materiais ilícitos em grupos de redes sociais de conversas. Os equipamentos serão periciados e servirão para fundamentar a prisão. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Alagoinhas.

O suspeito responderá pelos crimes de armazenamento e de comercialização de material pornográfico infantojuvenil, previstos respectivamente no art. 241-B e art. 241, ambos do Estatuto da Criança e Adolescente. Se condenado, as penas somadas podem alcançar a 12 anos de reclusão.