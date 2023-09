Piscicultores de Valente recebem 60 mil filhotes de tilápia

Produtores rurais do município de Valente serão beneficiados com a doação de 60 mil alevinos (peixes jovens) de tilápia nesta sexta-feira (23). Os animais serão entregues na estação e de piscicultura da empresa em Cipó (distrito de Bury), a partir das 8 h. Os servidores municipais serão responsáveis por fazer a distribuição dos alevinos entre as 64 famílias pré-selecionadas pela prefeitura.

“O programa de peixamento da Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura da Bahia, atende a uma série de objetivos do governo do Estado: melhora a qualidade de vida do pescador e aquicultor, fornecendo comida e uma fonte de renda; e contribui com o aumento da produção de pescado do estado. A partir de agora Valente tem mais alimento na mesa e dinheiro no bolso”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.