Prefeito de Rio Real vai gastar R$ 500 mil com bandas na Festa de Reis | A TARDE

Insatisfação é o sentimento de moradores do município de Rio Real, nordeste da Bahia, após a Prefeitura anunciar a contratação de atrações musicais para a Festa de Reis, no valor de R$ 500 mil reais. A publicação com os valores e atrações estão no Diário Oficial do Município, edição do último dia 29 de dezembro de 2023.

Os contratos foram firmados com 'Inexigibilidade de Licitação', que somados atingem a quantia de R$ 546.000,00 reais para o pagamento das atrações musicais do evento que vai ser realizado na próxima quinta, 5, e sexta, 6 de janeiro.

A atração a receber maior valor é a dupla Iguinho e Lulinha, que vai levar R$ 250.000,00, seguida de Marcynho Sensação, que vai embolsar R$ 150.000,00.

"É um tremendo absurdo, pois precisam fazer outros investimentos mais úteis para o povo, como na Saúde e Educação. Tem professor, por exemplo, que não recebeu o valor dos precatórios", disse uma moradora que não quis se identificar.

De acordo com o Diário Oficial, essa despesa vai se r apenas com bandas, e ainda será publicado as despesas que terão com palco, iluminação, som e outras estruturas para atender o evento que tem expectativa de receber mais de 15 mil pessoas no Município.

Em nota, a Prefeitura de Rio Real esclarece que a contratação de artistas para o evento é parte de um investimento estratégico na promoção cultural e no fortalecimento da identidade local. O recurso aplicado consta no planejamento orçamentário anual e visa ainda impulsionar o comércio local, gerando oportunidades econômicas para os pequenos e médios empreendedores, contribuindo para o aquecimento do setor comercial, promovendo o intercâmbio cultural e fomentando o dinamismo econômica de Rio Real.