Três integrantes de quadrilha de banco morrem em confronto com a PM

Três homens morreram em conforto com a Polícia Militar durante uma ação, na madrugada deste sábado, 25, no distrito de Bendengó, no município de Uauá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha suspeita de atuar contra instituições financeiras e carros fortes foi desarticulada por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado(Cipe) Caatinga. Com os homens foram apreendidos três fuzis, explosivos, munições entre outros materiais.

De acordo com o comandante da unidade, major Ednaldo Siqueira Vieira, o policiamento na região foi intensificado para coibir esse tipo de prática criminosa. “Eles estavam em um veículo e ao verem as guarnições, atiraram. Houve confronto, porém o trio não resistiu”, disse o oficial. Após a busca foram encontrados três fuzis calibres 7,62 e 556, duas pistolas, carregadores, 501 munições de diversos calibres, 18 espoletas, aproximadamente quarto metros de estopim, 770 gramas de cordel detonante nitro penta, uma caminhonete S10 com restrição de roubo e 936 pacotes de cocaína.

A ocorrência e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Uauá.