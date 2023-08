Após treinamento, baianas ganham licença para comercializar iguarias

Baianas do município de Santo Antônio de Jesus, recôncavo baiano, receberam pela primeira vez, alvarás de funcionamento para a comercialização das iguarias no município.

A atividade das baianas de acarajé foi registrada como patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2005 no Livro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A Prefeitura informou que foram distribuídos 25 alvarás de funcionamentos e todas as baianas se submeteram a um treinamento e capacitação de segurança alimentar.