Concurso em Santo Antônio de Jesus tem inscrições abertas até quinta

O concurso público que oferece 84 vagas para agentes comunitários de saúde em Santo Antônio de Jesus, cidade no recôncavo da Bahia, terá as inscrições encerradas na quinta-feira, 17. A contratação é em caráter efetivo, com salários que chegam a R$ 2.640.

Para concorrer as vagas, é preciso ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cefet Bahia, com uma taxa de cadastro é de R$ 80.

Os candidatos inscritos farão uma prova objetiva no dia 3 de setembro. A prova é composta por 30 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conteúdos programáticos de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data da homologação. Antes de ser esgotado, o prazo pode ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração. Além disso, o edital inclui possibilidade de cadastro de reserva.