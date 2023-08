Dupla envolvida na morte de pastor em Santo Antônio de Jesus é presa

Dois envolvidos na morte do pastor Marcos José Froz de Almeida, em fevereiro deste ano, foram presos nesta quarta-feira, 30, no município de Jacobina, no centro-norte baiano. Segundo a polícia, os homens foram encontrados dentro de uma casa que estavam morando.

No dia do crime, os homens seguiram a vítima e efetuaram os disparos na frente da congregação, no bairro Salomão. Após o homicídio, os investigadores coletaram provas e seguiram em busca dos suspeitos.

A dupla foi recambiada para a cidade de Santo Antônio de Jesus, onde será ouvida e, posteriormente, ficará custodiada à disposição do Poder Judiciário.

A polícia afirma que as investigações permanecem para esclarecer a motivação do crime e identificar mais pessoas envolvidas.