Sessão da Câmara de Muritiba é marcada por tumulto e pancadaria

Uma sessão na Câmara de Vereadores de Muritiba, no recôncavo da Bahia, foi marcada por confusão e pancadaria na noite de terça-feira, 7. A briga começou quando o vereador Kel da Saúde (PSD) interrompeu a vereadora Perla Santana (Avante), que discursava, para insinuar que o marido dela a agredia.

No vídeo, é possível ver uma troca de socos entre o parlamentar e o marido da vereadora, que estava presente no local e não gostou da acusação. Um grupo também aparece nas imagens tentando conter o tumulto.

Em nota, a assessoria de Perla Santana informou que a confusão foi iniciada após o vereador Kel da Saúde insinuar que ela sofria agressões do marido. Ainda de acordo com a assessoria, o presidente da Câmara, Glauber Reis (PSDB), juntamente com seus assessores, tentou agredir um amigo da vereadora e o marido dela que estava na sessão.