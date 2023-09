Suspeito de atirar em prefeito baiano morre em confronto com a PM

Um homem, identificado como Fábio Caioba da Rocha, conhecido como 'Fabinho', de 26 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 6, após confronto com a Polícia Militar (PM-BA) no município de Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o indivíduo é suspeito da tentativa de latrocínio contra o prefeito de Muritiba, Danilo Marques Dias Sampaio, também conhecido como 'Danilo de Babão' (PSD), em 7 de agosto deste ano.

Informações apontam que os agentes receberam denúncias de tráfico de drogas na região denominada de 'Pernambuco'. Ao chegarem no local, houve confronto e Fabinho acabou atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Com o foragido, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador, munições, 57 pinos de cocaína, celular e R$ 27.

O crime

A polícia informou que três homens encapuzados invadiram o imóvel, renderam o prefeito, agrediram e depois atiraram contra ele. Os criminosos levaram dinheiro, celular e a chave do carro. No momento do crime, Danilo de Babão fazia uma videoconferência com a noiva, que chamou a polícia.

Na ocasião, o prefeito foi socorrido para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em Cruz das Almas e depois foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ele ficou internado até o dia 9 de agosto, quando recebeu alta hospitalar.