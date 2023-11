Transpetro inaugura espaço comunitário em São Francisco do Conde | A TARDE

A comunidade de Caípe de Baixo, em São Francisco do Conde, ganha neste sábado, 4, academia ao ar livre, parque infantil e campo de futebol. São as primeiras instalações do projeto "Abraça Caípe", iniciativa da Transpetro, subsidiária da Petrobrás.

A comunidade de Caípe é vizinha ao Terminal Aquaviário de Madre de Deus, operado pela Transpetro, e o projeto tem objetivo de promover a transformação socioambiental da região onde vivem aproximadamente 5,2 mil pessoas em condições de alta vulnerabilidade social.

São 650 residências próximas do mangue e cercadas de dutos a poucos quilômetros do Terminal de Madre de Deus. As ações incluem limpeza da área e do mangue, execução de esgotamento sanitário, fornecimento de energia elétrica, regularização de moradias e construção de espaços de lazer, promoção à saúde e integração social.

“Essas entregas são resultado de um processo de escuta ativa que desenvolvemos na região com nossa equipe de relacionamento comunitário. A partir de uma pesquisa que fizemos com moradores locais, tomamos conhecimento de suas necessidades e firmamos parcerias que estão garantindo mudanças importantes para a comunidade. As empresas estatais precisam reforçar seu papel social, especialmente nas proximidades de suas operações”, frisa o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

O projeto Abraça Caípe foi construído a partir da escuta ativa da comunidade, que apresentou diversas contribuições. A iniciativa conta com a parceria do poder público local e integra o Programa de Relacionamento Comunitário da Transpetro nos municípios de Madre de Deus e São Francisco do Conde.

Inauguração



A inauguração das primeiras intervenções do projeto Abraça Caípe será comemorada com uma festa ao ar livre, que contará com campeonato infantil de futebol, exposição de artesanato local, aulão na academia e atrações culturais. No evento, também será oferecido um circuito saúde, no qual será possível aferir pressão arterial, verificar medidas antropométricas, como peso e altura, e acompanhar demonstração de ações de higiene bucal.

Segundo a gerente de Relacionamento Comunitário, Karen Joyce, a inauguração representa a primeira etapa do projeto. “A pesquisa aplicada apontou para a questão da perda de renda dos pescadores e das marisqueiras locais, a importância do cuidado com o jovem da comunidade e a falta de lazer para as crianças. Estamos ouvindo as demandas, e isso garante a assertividade de nossas ações e reforça o respeito que temos pelas comunidades no entorno de nossos ativos”, observa Karen.