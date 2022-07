Adolescente de Minas Gerais morre afogado em Porto Seguro

Um adolescente de 16 anos, turista de Minas Gerais, morreu afogado, na tarde de sábado, 9, no mar de Taperapuã, Orla Norte de Porto Seguro.

Eduardo Fernando Alves Rocha, que morava em Belo Horizonte, estava com amigos no mar, quando foi arrastado.

O jovem foi socorrido por populares. Logo depois, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou e fez os procedimentos de reanimação, mas o adolescente não resistiu. As informações são do Portal Radar 64.

A mãe de Eduardo Fernando também estava na praia. Abalada, precisou de atendimento médico. No local do afogamento não há posto de salva-vidas. O corpo foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica.