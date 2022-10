Alunos baianos conquistam 1º lugar em competição de robótica em SP

A equipe de robótica "Matrix" do Colégio Sacramentinas de Vitória da Conquista, cidade no centro-sul baiano, ganhou a primeira colocação em SOCCER Lightweight, categoria conhecida como futebol de robôs, em uma competição dentro do "Robótica 2022", maior encontro de robótica da América Latina.

A disputa aconteceu em São Bernardo do Campo (SP), no campus da Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros (FEI). O evento é reconhecido nacional e internacionalmente por reunir apresentações de pesquisas, projetos, congressos e competições de robótica autônoma e de Inteligência Artificial.

A categoria que os alunos baianos ganharam consiste no preparo de dois robôs autônomos para um jogo de futebol. Cada equipe possui dois deles, que seguem uma bola de infravermelho, com o objetivo de gol.