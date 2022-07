Barco carregado de cerveja e botijões de gás vira no mar em Boipeba

Caixas de cerveja e botijões de gás que eram transportados por um barco caíram no mar na ilha de Boipeba, em Cairu, baixo sul da Bahia, nesta terça-feira, 26.

Imagens registradas por pescadores mostram o material boiando na água e algumas pessoas tentando resgatar.

O barco foi rebocado com ajuda de outra embarcação. O material que restou foi removido.

Até o momento não há detalhes sobre a causa do acidente. Segundo a Marinha do Brasil, não há resíduos da embarcação na água e um inquérito vai apurar as causas do acidente.

Confira as imagens.

