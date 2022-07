Cerca de 1 tonelada de maconha colombiana é encontrada em celeiro

Cerca de 1 tonelada de maconha colombiana foi encontrada enterrada em um celeiro em Vitória da Conquista, cidade no sudoeste da Bahia, na noite de sexta-feira, 15. Na ação, um homem suspeito de tráfico de drogas morreu durante confronto com a polícia.

A droga estava no Povoado de Laranjeiras, zona rural de Conquista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) receberam uma denúncia relatando a presença de um traficante no local.

Após cerco a uma propriedade, o suspeito foi localizado e houve troca de tiros. No confronto, o homem foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a SSP-BA, com o homem, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, munições e um veículo modelo L200, que tinha tabletes de maconha dentro. Os policiais também realizaram uma varredura no sítio.

No celeiro, as guarnições desconfiaram de uma parte do terreno, que aparentava ter sido remexida. Após escavação, os militares encontraram a grande quantidade de maconha.

"Parabenizo o Peto da 92ª CIPM pela dedicação e a retirada de arma e drogas da região Sudoeste da Bahia. A investigação apontará os proprietários e os possíveis destinatários do entorpecente. Trabalharemos para prender todos os envolvidos", ressaltou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.