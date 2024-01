Conselheiros Tutelares tomam posse no próximo dia 10 em Ilhéus | A TARDE

Os novos Conselheiros Tutelares de Ilhéus, sul da Bahia, vão tomar posse na próxima quarta-feira, 10, no Teatro do Colégio Estadual Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa (antigo Centro Social Urbano), às 9 horas.

A convocação dos Conselheiros Municipais foi publicada na última quarta-feira, 4, no Diário Oficial local.

É necessário que os 15 Conselheiros Tutelares Titulares e os 11 Conselheiros Tutelares Suplentes eleitos para a posse compareçam, já que caso ocorra alguma ausência, incorre o eleito na perda do mandato.

No ato da posse, o Conselheiro Tutelar eleito vai assinar um documento de declaração o qual, não exerce atividade incompatível com o exercício da função, com direitos e deveres constitucionais.