Criança morre após ser atropelada na faixa de pedestre

Uma criança de 4 anos morreu após ser atropelada por um carro em uma faixa de pedestre, na zona urbana de Eunápolis, no extremo sul do estado. De acordo com testemunhas, Jhonata Souza dos Santos, atravessava a BR-367 com a mãe, Stephane Batista dos Santos Nunes, de 23 anos, que também foi atingida pelo veículo e sofreu ferimentos graves.

Mãe e filho, estavam indo para a igreja. As vítimas foram socorridas pelo Samu. Jhonata morreu na ambulância, antes de dar entrada na emergência do Hospital Regional. Stephane foi levada para a unidade de saúde, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida, para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro.

Motorista teria abandonado o veículo após acidente | Foto: Reprodução

A polícia informou que o motorista não foi encontrado no local e, até o momento, não foi identificado. Revoltados, moradores ameaçaram tocar fogo no carro, que foi abandonado na pista.No trecho onde ocorreu o acidente, a velocidade máxima permitida é de 40 quilômetros por hora. A poucos metros da faixa de segurança, há um radar de fiscalização eletrônica.