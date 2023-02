Dupla suspeita de cometer latrocínio é presa no interior da Bahia

Dois suspeitos de envolvimento no latrocínio de Luiz Batista Heinder, cometido no último dia 25, foram presos na segunda-feira, na cidade de Prado, sul da Bahia, mesmo município onde a vítima foi morta.

Segundo as informações da Polícia Civil, após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, a dupla confessou o crime, praticado após um desentendimento com a vítima, cujo corpo foi encontrado com lesões provocadas por apedrejamento.

“Eles disseram que estavam com Luiz fazendo uso de cocaína, quando houve uma discussão”, informou o delegado titular de Prado, Kléber Eduardo Gonçalves.

Ainda de acordo com o delegado, a dupla subtraiu a quantia de R$ 1 mil da vítima e depois do crime retornou para o bar onde estava ingerindo bebida alcoólica com Luiz. “Eles usaram o dinheiro roubado para fazer novos gastos com bebida”, acrescentou Kléber Gonçalves.

Os suspeitos foram submetidos ao exame de lesão corporal e encaminhados para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, onde estão à disposição da Justiça.