Ex-prefeito de Itabuna, Geraldo detona gestão de Augusto Castro

O ex-prefeito de Itabuna, Geraldo Simões (PT), participou da estreia do quadro “Na Boca do Tubarão”, no programa Central Interativa, da Interativa FM, apresentado pelo âncora Neto Terea Branca.

O quadro tem o mesmo formato consagrado pelo apresentador Raul Gil, em seu programa no SBT, onde os convidados "tiram ou não o chapéu" para determinadas personalidades de acordo com sua aprovação. Geraldo atribuiu ao governo Augusto Castro (PSD) uma nota 3, mesmo livrando o prefeito da boca do rei dos mares.

“O prefeito, de forma perversa – ouso dizer, até criminosa – botou na cabeça que não é pra fazer nada no primeiro, no segundo e no terceiro anos de governo, e que é para deixar para fazer alguma coisa no ano da eleição. Se reduz a administração de Itabuna a um projeto de reeleição do prefeito, em vez de um projeto de fazer obras e melhorar a vida da população. Itabuna é maior do que um projeto de reeleição de qualquer prefeito que esteja sentado naquela cadeira”, declarou Simões.

Ao analisar a gestão, Geraldo elegeu a saúde como setor mais negativo do trabalho de Augusto Castro. “O prefeito foi eleito por causa de sua doença, porque o povo se comoveu com a imagem dele vencendo a Covid. Achei que ele fosse dar um show na saúde, mas o que a gente ouve é que não tem médico, não tem remédio e não tem cota”.

Perguntado, Simões atribuiu nota 3 ao governo. Nas redes sociais, alguém traduziu: "Um ponto porque está com o PSB, um ponto porque ainda se tem funcionários concursados que salvam a gestão, e um ponto porque muitos dos servidores nem sonham em votar na reeleição do prefeito”.