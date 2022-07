Foragido, suspeito de homicídio é preso pelo Reconhecimento Facial

Um homem suspeito de homicídio que estava foragido da Justiça foi preso, na manhã desta sexta-feira, 22, em Itabuna, cidade no sul da Bahia, após ser flagrado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

O suspeito possuía mandado expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e de Execuções Penais de Itapetinga. Ele foi flagrado pelas câmeras no momento que transitava por uma das avenidas monitoradas pela ferramenta.

Ainda segundo a SSP, o homem foi abordado e conduzido por equipes do 15º Batalhão da PM para a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Itabuna). Na unidade, foi realizada a identificação humana e cumprido o mandado. A SSP informou que, com a captura do homem, ele se torna o 318º alcançado com a ajuda da tecnologia.