Fortes chuvas causam transtornos em Itabuna e Defesa Civil faz alerta

A Defesa Civil de Itabuna, cidade do Sul da Bahia, divulgou nesta quinta-feira, 17, um alerta para as comunidades ribeirinhas e pessoas que moram perto de canais. A manifestação acontece por causa das fortes chuvas que atingem o município desde o início da semana.

Os transtornos causados pela chuva tiveram início na última terça-feira, 15, no feriado da Proclamação da República. Uma enxurrada derrubou a porta de uma casa e parte da parede do imóvel, arrastando móveis e eletrodomésticos. A ocorrência foi registrada no bairro São Caetano e ninguém ficou ferido.

Na quarta-feira, 16, uma árvore caiu na Avenida Fernando Cordier, no centro de Itabuna. No bairro Novo Jaçanã, um canal obstruído transbordou e a água invadiu dezenas de imóveis.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que para a próxima sexta-feira, 18, a probabilidade de chuva é de 80%.

Alto índice de Chuva em outras cidades

Na cidade de Poções, no sudoeste da Bahia, foi registrado um índice pluviométrico de 15 mm. O Inmet considera como alto a partir de 10 mm. O temporal foi responsável pela inundação de casas, lojas e academias.

Em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, alagamentos causaram dificuldades para motoristas.

Não há registros sobre desalojados e desaparecidos.