Homem é morto a tiros no fundo de casa de show após discussão

Uma discussão durante um evento em uma casa de show terminou em morte na madrugada desta terça-feira, 15, no município de Teixeira de Freitas, no sul do estado da Bahia.

A vítima foi assassinada a tiros no fundo do estabelecimento onde ocorria o evento. O homem tinha 25 anos e foi identificado posteriormente como Ericles Henrique Ribeiro Muniz.

Segundo a Polícia Civil, a informação obtida até o momento é que um outro homem discutiu com a vítima poucos momentos antes do crime.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas.