Homem é sequestrado e tem corpo abandonado em porta-malas

A polícia segue em busca dos criminosos que sequestraram um homem e depois o executaram em Porto Seguro, no sul da Bahia. O crime foi registrado na noite de quinta-feira, 10. O corpo de Daniel Costa Cardoso, de 37 anos, foi encontrado no porta-malas do próprio carro, próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Casas Novas.

No mesmo local, foi encontrado o veículo utilizado pelos assassinos que tinha diso alugado em uma locadora da cidade. Os policiais militares chegaram a localizar os criminosos, trocaram tiros, mas eles conseguiram fugir pela vegetação.