Homem foragido por violência doméstica é preso no sul da Bahia

Um homem, de 27 anos, procurado pela justiça por violência doméstica, foi localizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização no município de Ibirapitanga, no km 388 da BR-101 na tarde de sábado, 3.

A equipe da PRF abordou um veículo e, ao verificar a documentação dos ocupantes, descobriu um mandado de prisão em aberto contra o passageiro. O mandado foi expedido pela Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana.

Após a constatação do mandado de prisão, o homem, que reside no Distrito de Humildes, foi imediatamente detido pela PRF. Ele foi encaminhado à delegacia de Gandu, onde serão tomadas as medidas legais necessárias para o caso.