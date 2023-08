Incendiada, Camioneta roubada é encontrada em Eunápolis

Uma camioneta que tinha queixa de roubo desde junho deste ano, totalmente incendiada em uma estrada da zona rural de Sapucaeira, na BR-101, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe realizava uma ronda quando foram informados da presença de bovinos perambulando pela pista.

Os policiais fizeram buscas no trecho e não encontraram os animais. No entanto, na altura do Km 711, entraram em uma estrada vicinal e acabaram encontrando o carro totalmente incendiado.

Foi feita uma vistoria minuciosa e os policiais acabaram descobrindo que se tratava do veículo roubado na cidade de Porto Seguro .

A equipe fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. c para continuidade das investigações.