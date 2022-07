Itacaré recebe 9º Festival Gastronômico em 28 de julho

De 28 de julho a 28 de agosto, a comida baiana será a estrela do 9º Festival Gastronômico Sabores de Itacaré. O evento terá como tema central “Saúde, Bem-Estar e Vida”.

Considerado uma importante festividade do calendário oficial do município, o festival organizado pela prefeitura movimenta o trade turístico e a economia, valorizando os aromas e sabores locais. O evento será palco para a participação dos artistas da culinária, mestres do sabor, que representam a variedade e a criatividade do povo itacareense.

Segundo o secretário de Turismo e Cultura, José Alves, o tema escolhido para 2022 apresenta a proposta de conectar o festival à realidade pós-pandemia, onde todos buscam por mais saúde, sem deixar de ter como carro-chefe os sabores típicos de Itacaré.