Jovem é morto a tiros e tem corpo carbonizado em Una

Um jovem foi morto e outra pessoa ficou ferida após invasão de, pelo menos, 70 homens armados em localidade conhecida como Alojamento 4, que fica em Unacau, zona rural do município de Una, sul da Bahia.

Quatro pessoas ainda estão desaparecidas. Os homens invadiram o local e atiraram de forma aleatória nos trabalhadores, que reivindicam a "criação de assentamento da Reforma Agrária".

Dois homens foram atingidos pelos disparos. De acordo com o Movimento de Luta Pela Terra, Elton Barros de Souza, de 21 anos, ainda teve o corpo carbonizado. As informações são do Pimenta Blog.

A outra vítima foi socorrida e está internada no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. De acordo com versão dada por populares, o ataque teria sido motivado por um "racha" do próprio grupo, em disputa interna pela área ocupada.

Ainda de acordo com o Pimenta Blog, duas pessoas que moram na cidade afirmaram que o acampamento é "sem bandeira", o que significa que não é vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais nem aos movimentos tradicionais.

Há pelo menos cinco anos, os conflitos são constantes na região. A polícia federal investiga o caso.