Jovem morre em acidente envolvendo motocicleta no Sul da Bahia

Uma jovem de 26 anos, identificada como Fernanda Silva de Souza, morreu após a moto que pilotava ser atingida por um carro, na madrugada deste domingo, 17, no Km 130 da BA-290, trecho que liga o distrito de Batinga ao município de Itanhém, no sul da Bahia. A vítima chegou a ser arrastada por cerca de 80 metros.

Fernanda Silva trafegava pela via, por volta das 3h30, quando atingida por um carro, modelo Golf. Com o impacto, a motocicleta da vítima pegou fogo e ficou completamente carbonizada. O condutor do carro fugiu do local logo após o acidente sem prestar socorro à jovem.

Até o momento, não há informações sobre a identificação, nem da prisão do suspeito. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local atender a ocorrência, mas os paramédicos já encontraram Fernanda sem vida.

O corpo foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal do município de Teixeira de Freitas.