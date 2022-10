Justiça determina transporte gratuito no 2º turno em Conquista

A Justiça, através de decisão da 2ª Vara Pública de Vitória da Conquista, acatou ação civil pública da Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) que determina a gratuidade do transporte coletivo em Vitória da Conquista no próximo domingo, 30, dia que marca o segundo turno das eleições.

A decisão do juiz Reno Viana Soares determina que a prefeitura do terceiro maior colégio eleitoral do estado, com 250 mil eleitores, divulgue em até 24h a concessão do benefício ao público, sob pena de multa diária no valor de R$ 300 mil.

No texto da ação, a DPE/BA alega que pessoas em situação de pobreza não podem gozar do seu direito de participar do processo eleitoral em caso de não gratuidade.

"Ampliar o acesso ao direito ao voto das populações economicamente hipossuficientes (carentes) passa, portanto, justamente pela garantia da isenção tarifária do transporte coletivo municipal na data das eleições", diz o texto.

A prefeita do município, Sheila (União Brasil), que se manifestou contrária à medida, ainda não informou se acatará a decisão.