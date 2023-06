Mais de meia tonelada de maconha e cocaína é apreendida em Eunápolis

Uma operação policial deflagrada na noite desta terça-feira, 30, terminou com a apreensão de armas de fogo e uma grande quantidade de material entorpecente na cidade de Eunápolis, no Sul da Bahia. Até o momento os responsáveis pelo material ilícito não foram localizados.

De acordo com o delegado Moisés Nunes Damasceno, a droga, que estava enterrada em áreas de mata na zona rural do município, pertence a um grupo criminoso com atuação na região e que está sendo investigado.

"Nenhum integrante do bando estava no local, mas seguimos com as diligências para identificar e prender todos os envolvidos. A disputa pelo tráfico de drogas no município tem resultado em enfrentamento entre duas quadrilhas, que disputam por territórios", ressaltou.

Na ação, 535 kg de maconha, 11 kg de craque e 8 kg de cocaína, além de duas espingardas calibre 12, três carregadores de fuzil e 133 munições foram apreendidas.

Ainda segundo a corporação, no início do mês, investigações resultaram em transferências de internos do sistema prisional, apontados como lideranças desses dois grupos, para o regime disciplinar diferenciado, a ser cumprido no Conjunto Penal de Serrinha.