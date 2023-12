"Mentirosos não prosperam", diz Pancadinha ao rebater Augusto Castro | A TARDE

O deputado estadual Fabrício Pancadinha (Solidariedade) respondeu ao prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), após o gestor dizer que a emenda parlamentar de R$ 500 mil reais para reformar praças da cidade não tinha sido conseguida pelo parlamentar.

Em visita a sede da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em Salvador, Pancadinha disse ter apresentado documentos que provam o fato da emenda parlamentar ter sido conseguida por ele.

O deputado disse ter ficado "indignado" com o "desrespeito" com que a gestão de Itabuna teve ao apresentar nota, informando que a emenda referida pelo parlamentar, seria uma “fake news”.

Hoje lamentavelmente, a Prefeitura Municipal de Itabuna se utilizou da imprensa local e dos meios de comunicação oficiais, para atacar minha honra e o trabalho sério e incansável

que venho desempenhando desde o primeiro momento em que fui eleito Deputado Estadual.

Na última quarta-feira, 29, divulguei em minhas redes sociais a Emenda Impositiva que

consegui junto ao governo do Estado, no valor de R$ 500 mil reais, com o objetivo

de que fossem iniciadas de forma breve e objetiva as reformas das praças nos bairros São Pedro, Califórnia e Praça Camacan.

Me indignei com a forma desrespeitosa com que a gestão municipal apresentou uma nota

informando que a emenda referida por mim seria uma “fake news”. Um absurdo.

Desde o primeiro dia na Assembleia Legislativa da Bahia, luto e trabalho arduamente em busca de recursos e suportes para o desenvolvimento de nossa cidade, com o objetivo único de amenizar o sofrimento de nossa gente, que vem sendo esquecida dia a dia, e que tanto tem sofrido nas mãos dessa gestão incapaz, ineficiente e que se utiliza de inverdades para encobrir a incompetência da gestão municipal.

A “gestão” que espalha desinformação e tenta ludibriar a opinião pública de Itabuna precisa

entender que a transformação que o povo e a nossa querida cidade precisa, vai vir com o

trabalho e o suor de homens e mulheres de bem, cidadãos sérios, honestos, competentes, e

que não precisam se utilizar do jogo sujo, inconsequente e rasteiro daqueles que deveriam dar

o exemplo enquanto ocupam cargos públicos.

Meu avô me ensinou valores que são a base de minha formação, caráter e integridade são

alguns deles, valores que parecem faltar à sua excelência o sr. Prefeito de Itabuna.

Não sou o gestor de Itabuna, mas não posso me omitir diante de tantas mazelas praticadas por esta administração e tenho o dever, como cidadão e representante do povo de fazer minha parte.

Essa não é a primeira emenda enviada por mim ao Município de Itabuna como já é de

conhecimento de todos e afirmo que seguirei na luta para buscar cada vez mais recursos em

prol do desenvolvimento da nossa cidade.

Diferente do que alega a gestão municipal, as minhas ações enquanto parlamentar jamais

terão cunho político eleitoral. E enquanto estiver na posição de representante do povo, atuarei

com transparência e legitimidade.

A verdade vence sempre e os mentirosos não prosperam. Meu mandato pertence ao povo de Itabuna e da Bahia. E são a eles a quem devo o suor do trabalho que tenho feito, com honestidade, seriedade e clareza.