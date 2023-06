Motorista é preso após ser flagrado bêbado e tentar fugir de policiais

Um motorista bêbado foi flagrado transitando em uma caminhonete neste sábado, 3. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal no Km 720 da BR-101, no município de Eunápolis, no extremo sul baiano.

Por volta das 00h40, uma equipe da PRF realizava uma fiscalização na rodovia, visando a prevenção de acidentes, quando o condutor da caminhonete desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, colocando em risco sua própria vida, a de terceiros e até mesmo dos agentes envolvidos.

Após uma perseguição de aproximadamente cinco quilômetros, os policiais conseguiram interceptar o veículo e, durante a abordagem, observaram sinais de embriaguez no condutor, como dificuldade de equilíbrio, olhos vermelhos e forte odor de álcool no hálito.

O homem, de 50 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou a presença de 1,01 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, confirmando sua embriaguez e configurando crime de trânsito. Ele admitiu ter consumido algumas cervejas em um bar.

Diante disso, o motorista foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei nº 9.503/97 - CTB) e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Além das penalidades legais, que incluem detenção e multa no valor de R$ 2.934,70, o condutor terá sete pontos adicionados à sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado. Adicionalmente, ele estará sujeito a uma penalidade administrativa que suspenderá ou proibirá sua habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 12 meses.