Mulher é morta a facadas e tiros na cidade de Mascote

Uma mulher de 37 anos, identificada como Naildes de Oliveira Reis Barbosa, foi morta no último sábado, 23, após ser atacada a golpes de faca e tiros no município de Mascote, no Sul da Bahia. A filha da vítima também foi atingida pelos disparos de arma de fogo.

De acordo com as autoridades, Naildes e a filha se preparavam para sair quando foram surpreendidas pelo suspeito. Eles teriam discutido e a mulher foi atacada com golpes de faca, antes de ser alvejada com uma espingarda.

Um dos tiros atingiu o pescoço de Naildes, que morreu no local. O corpo foi removido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) de Itabuna para os procedimentos periciais.

A filha da vítima, que não teve sua identidade divulgada, foi atingida na mão e no joelho tentando defender a mãe. Ela foi socorrida para uma unidade médica em São João do Paraíso, antes de ser transferida para o Hospital de Base de Itabuna. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O ex-companheiro da vítima, Kalielson de Jesus Alves, não aceitava o fim do relacionamento e é o principal suspeito. A Delegacia de Polícia de Mascote, com o apoio da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna), investiga o caso.