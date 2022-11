Mulher mata marido após discussão de bar em Itajuípe

Uma mulher matou o marido a facadas após uma discussão em um bar no povoado de Ruinha de São Cristóvão, no município de Itajuípe. O casal estaria bebendo há horas no local quando o crime aconteceu, na madrugada desta segunda-feira, 14.

Roberto Ferreira Figueiredo, de 29 anos, foi morto depois que a mulher, de 32 anos, pediu para que eles fossem embora. Após a recusa e o início da discussão, a vítima tentou atacar a sogra. Neste momento, a suspeita, que não foi identificada, atacou Roberto com golpes de faca no braço e na barriga. As informações são do Blog Verdinho Itabuna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas chegando ao local, já encontrou a vítima sem vida. O corpo do homem foi liberado do DPT de Itabuna pela manhã.

Ainda segundo o blog, em depoimento à polícia, a mulher relatou que não tinha intenção de matar o marido. Ela foi autuada em flagrante por homicídio e está à disposição da Justiça.