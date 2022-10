Pastor é preso por manter pacientes em cárcere em clínica clandestina

Um pastor foi preso por manter pacientes em cárcere privado em clínica clandestina na terça-feira, 25, em Mucuri, cidade no sul baiano. O estabelecimento, de propriedade do evangélico, acolhia pessoas com transtornos mentais e usuários de drogas.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um funcionário da clínica também foi preso. A ação aconteceu na rua Antônio Carlos Magalhães por equipes policiais da Delegacia Territorial (DT/Mucuri), em conjunto com representantes do Ministério Público.

O delegado titular da unidade, Samuel Martins Neto, informou que 16 pacientes foram resgatados em situação de cárcere. Eles foram encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), onde receberão atendimento médico.

A dupla passou por exames de lesões corporais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

“Os flagranteados foram autuados por sequestro e cárcere privado praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital”, disse o delegado.