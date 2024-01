Prefeita de Floresta Azul tenta expulsar vereadora de palanque | A TARDE

O clima entre a prefeita de Floresta Azul, sul da Bahia, Gicélia Santana, e a vereadora, Daniela Laranjeira, ambas do PSB, foi de tensão durante um evento no município. A gestora municipal se dirigiu até a parlamentar e pediu que ela se retirasse do local.

"Desça para não ter problema. Você quer criar confusão", disse a prefeita em um vídeo gravado.

Daniela responde dizendo que foi "convidada" a estar no palco do evento, momento no qual mostra a pulseira de acesso.

Bastidores da política local contam que a prefeita e a vereadora, embora sejam da mesma sigla, têm atualmente ideais opostos, e que os problemas entre as duas são recorrentes. O clima ainda ficou pior após Daniela lançar a pré-candidatura à Prefeitura local em 2024.

O evento foi na última sexta-feira, 22, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que anunciou R$ 5,8 milhões em investimentos para obras de urbanização e abastecimento de água na cidade.