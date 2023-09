Professores bloqueiam BR-101 em protesto por reajuste salarial

Professores da rede municipal de Itapebi, no interior da Bahia, que estão em greve há quase dois meses, participaram de um protesto na BR-101, na região do distrito de Ventania, na manhã desta terça-feira, 12. Cerca de 100 educadores montaram barricadas com pneus em chamas e deixaram os dois sentidos da rodovia interditados, nas proximidades do Km 654.

A Polícia Militar foi acionada e está no local para negociar a liberação das vias. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros também foi deslocado para o local. No dia 22 de agosto, profissionais da educação interditaram a rodovia estadual BA-275 em protesto pelo mesmo motivo.

De acordo com a APLB/Sindicato, a greve teve início no dia 9 de maio e envolve 50% dos professores da cidade. As manifestações tiveram início após o descumprimento, por parte da prefeitura, de um acordo estabelecido. Os profissionais da educação buscam também um reajuste salarial de 14,95%.