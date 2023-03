Quase 250 mil maços de cigarro sem nota fiscal são apreendidos na BA

Uma carga com cerca de 244 mil maços de cigarro nacional sem nota fiscal foi apreendida na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na madrugada deste domingo, 5.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu durante a abordagem a uma van com placas de São Paulo, no Km 830 da rodovia. Os agentes encontraram centenas de caixas com os pacotes de cigarro de origem nacional no compartimento de carga do veículo.

Ao todo foram apreendidos 243.950 maços de cigarros, sem a documentação necessária ao transporte da carga. A PRF informou que a mercadoria saiu do Rio de Janeiro e seria transportada para Fortaleza, no Ceará.

Na troca de informações entre a PRF e a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA), foram identificados indícios de sonegação fiscal. Além disso, constatou-se ainda o não recolhimento dos impostos devidos.

O motorista da van, a carga e o veículo ficaram sob a responsabilidade da Sefaz-BA, para regularização fiscal, o que incluí o pagamento dos tributos e multas provenientes da irregularidade.