Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BA-698

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente envolvendo dois carros de passeio e um ônibus no final da tarde desta segunda-feira, 11, na BA-698, em trecho do município de Mucuri, no Sul da Bahia.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista do primeiro veículo teria tentando desviar de um buraco na pista e acabou colidindo de frente contra o ônibus, que transportava trabalhadores de uma fábrica da região.

Os ocupantes do carro, o radialista Roberto Jesus de Lima, de 45 anos, sua esposa Cleidionice Araújo da Silva Lima, e os filhos do casal, Bianca da Silva Lima, 13, e Rhuan da Silva Lima, 9, morreram na hora. No ônibus, ninguém ficou ferido

Um segundo automóvel, envolvido no acidente, caiu em uma ribanceira ao tentar desviar da colisão. O condutor de 65 anos foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital São José.