Quatros pessoas da mesma família morrem em acidente no sul da Bahia

Quatro pessoas da mesma família morreram após um acidente na região na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia. O veículo que transportava as vítima colidiu com um ônibus, na noite de domingo, 5. O ônibus estava vazio no momento da batida e era utilizado no transporte de funcionários de uma obra da região.

Segundo informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu no trecho que dá acesso à cidade. O carro colidiu na traseira do ônibus.

As vítimas foram identificadas como José Carlos Andrade de Deus, de 65 anos, a mãe Elenice Silva Luz, de 44 anos, e as duas filhas, Ana Beatriz Almeida, de 11 anos, e a Micaela Almeida Luz, de 9 anos.