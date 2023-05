Suspeito de abusar de enteada de 12 anos é preso no interior da Bahia

Um homem foi preso sob a suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos. O flagrante aconteceu na segunda-feira, 29, no município de Ibicaraí, sul do estado.

Conforme as informações preliminares da Polícia Civil, o homem teve o mandado de prisão cumprido pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Itabuna), onde segue custodiado. A vitima ainda teria engravidado do agressor.

Detalhes não podem ser divulgados em respeito ao ECA.